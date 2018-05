Wuppertal: Neue Sitzgelegenheiten für die Nordbahntrasse

Wuppertal Vom Loher Bahnhof bis zum Bergischen Plateau werden acht Bänke für zusammen rund 10.000 Euro aufgestellt.

Im vergangenen Jahr hatte Karin Hunte eine Idee. "Mir ist aufgefallen, dass es auf der Nordbahntrasse zwischen dem Altenpflegeheim Am Diek und dem Bahnhof Wichlinghausen kaum Sitzgelegenheiten gibt", sagt sie. Vor allem für ältere Leute, die auf der Trassenstrecke spazieren wollen, sei das kein schöner Zustand. Für sie stand fest: Es müssen neue Bänke her. Jetzt wurden dafür mögliche Standorte gesucht.

Beim Blick in die Zeitung stieß Karin Hunte auf einen Artikel über das Bürgerbudget, das die Stadt 2017 erstmals für Ideen aus der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt hat. Die Idee dahinter: Alle Wuppertaler konnten Projektvorschläge einreichen und später darüber abstimmen. Auch Karin Hunte ging mit ihrem Projekt "Sitzbänke entlang der Nordbahntrasse" an den Start und schaffte es bei der Abstimmung mit Platz vier unter die sechs Gewinnerideen. "Mir war wichtig, dass jeder Bürger etwas von diesem Projekt hat", so Hunte.