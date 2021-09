Erzbischöfliches Berufskolleg Neuss : Gerda Himmels aus Schuldienst verabschiedet

Neuss Kaum eine Schulleiterin musste länger auf ihre Verabschiedung warten als Gerda Himmels. Sie hatte schon Ende Januar ihren letzten Arbeitstag, doch erst jetzt ließ die Corona-Pandemie eine Feierstunde zu, um das Lebenswerk der Pädagogin zu würdigen.

Weg ist Gerda Himmels (65) schon länger, jetzt konnte sich die langjährige Leitern des erzbischöflichen Berufskollegs auch offiziell verabschieden. Denn die eigentlich zum letzten Arbeitstag Ende Januar geplante Feierstunde wurde verschoben, verschoben und nochmals verschoben – während Daniel Meyer als neuer Schulleiter längst die Amtsgeschäfte führte. er lobte Himmels bei der Verabschiedung im Forum Marienberg als Brückenbauerein. Und das war sie in all den Jahren ihrer Schullaufbahn. „Nur so entsteht ein positives Klima und eine starke Schulgemeinschaft“, sagt Himmels, der stets wichtig war, alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und mit ihren Stärken wahrzunehmen.