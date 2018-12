Für Abschiebungen aus NRW: Mönchengladbach will schusssichere Westen für Stadtmitarbeiter anschaffen

Mönchengladbach will schusssichere Westen für Stadtmitarbeiter anschaffen

Nicht nur Polizisten tragen schusssichere Westen - bald auch die Stadtmitarbeiter in Mönchengladbach. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Mitarbeiter der Ausländerbehörde Mönchengladbach, die für Abschiebungen zuständig sind, werden künftig durch Westen besser vor Angriffen mit Waffen geschützt. In anderen Kommunen sind die Westen bereits im Einsatz.

Schutzwesten sind bereits länger schon etwa auch im Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst (KOS) üblich, auch Polizeibeamte tragen sie im Einsatz. „Jeder Fachbereich entscheidet, welche Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter erforderlich sind“, sagt Dezernent Matthias Engel. „Ich finde es grundsätzlich schade, dass man über solche Maßnahmen nachdenken muss. Aber es gibt Situationen, in denen Schutzkleidung wichtig sein kann.“ Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde im Außendienst seien etwa im Bereich von Abschiebungen mit Menschen konfrontiert, „für die es in diesem Moment um alles geht“. Insgesamt sind inzwischen 40 Mitarbeiter in der Ausländerbehörde beschäftigt.