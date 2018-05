Mettmann: Nur wenige Senioren beim Fitness-Training

Unter dem Motto "Fit bis ins hohe Alter" gingen Übungsleiterin Rosemarie Raab (r.) und einige Senioren in den Stadtwald. Foto: Dietrich Janicki

Mettmann Das DRK-Begegnungszentrum ist bekannt für sein vielfältiges Kurs- und Seminarangebot. Nun haben die Verantwortlichen um Susann Ribbert das Angebot um eine interessante Variante erweitert. Getreu dem Motto "Fit bis ins hohe Alter" gibt es ein Outdoor-Fitnesstraining im Quartier Mettmann-Ost.

"Ziel ist es, Frauen und Männer, die länger keinen Sport mehr betrieben haben, durch dieses Bewegungsangebot wieder hin zur sportlichen Betätigung zu führen", sagt Susann Ribbert. So fanden sich am Treffpunkt Goldberger Mühle einige Interessenten ein, die zunächst über den Ablauf und die Inhalte des Outdoortrainings von der ausgebildeten Übungsleiterin Hannelore Raab fachlich unterrichtet wurden. Danach ging es in Richtung Stadtwald, wo die Trainingseinheiten, jeweils unterbrochen von kurzen Pausen, absolviert wurden. "Es ist nicht Sinn dieser Maßnahme, Läuferqualitäten bei den Teilnehmern zu entdecken. Die Distanzen werden eher im zügigen Wanderschritt bewältigt", erläutert Ribbert. "Unsere Übungsleiterin, die auch Expertin für Yoga und ähnliche Angebote ist, informiert bei Trainingspausen unter anderem über Fitness-Checks und gibt Tipps zur Gesundheitsförderung."