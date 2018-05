Kreis Mettmann: Wettbewerb "Vom Kompost zum Kürbis" begeistert

Kreis Mettmann Zum ersten Mal nimmt das Förderzentrum West des Kreises in Mettmann an dem kreisweiten Wettbewerb "Vom Kompost zum Kürbis" teil. Akribisch haben die Nachwuchs-Gärtner die Entwicklung der Pflanzen betreut.

Den Kompost hat die Kompostierungsanlage KDM in Ratingengeliefert, und er wurde auf die Beete verteilt. Die Kinder buddeln mit kleinen Schüppen Löcher und setzen die Pflanzen hinein. Nun müssen sie nur noch gegossen werden. "Das ist gerade bei Kürbispflanzen besonders wichtig", sagt Umweltdezernent Nils Hanheide des Kreises Mettmann, der die Auspflanzaktion in Mettmann zusammen mit Abfallberater Jürgen Lappat und KDM-Geschäftsführer Ulrich Laemers stellvertretend für alle kleinen Kürbiszüchter im Kreis besucht.

"Mit der Aktion wollen wir schon im Kindesalter ein Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen schaffen", sagt Umweltdezernent Hanheide. "Küchen- und Gartenabfälle gehören nicht in den Restmüll, sondern in die Biotonne. Und das, was in der Biotonne landet, kann dann wieder zu wertvollen Nährstoffen in Form von Kompost umgewandelt werden."