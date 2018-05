An(ge-)dacht : Zwei Gemeinden - eine Kirche

Mettmann Vor uns liegt - wieder ein freier Tag und sogar Brückentag - eines der vom äußeren Erscheinungsbild her volkstümlichen Feste der katholischen Kirche: Fronleichnam. In vielen Pfarrgemeinden machen sich Menschen in Prozession auf den Weg.

In ihrer Mitte: Der Baldachin mit dem "Allerheiligsten". So nennen Katholiken den gewandelten Leib des Herrn, Christus unter der Gestalt des Brotes. "Das ist mein Leib für euch", so hat es der Herr den Seinen am Gründonnerstag gesagt. Mancher mag jetzt denken, dass interessiere heute doch keinen Menschen mehr. Ich teile diesen Eindruck nicht.

Die Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gott oder "dem Göttlichen", einer "höheren Gewalt", die Suche von Menschen nach Spuren des Ewigen scheint mir ungebrochen, sicher aber auf ganz unterschiedliche Weise. Eine davon ist die Fronleichnamsprozession. Evangelische Christinnen und Christen mögen damit Schwierigkeiten haben. Und doch suchen getaufte, gläubige Menschen, welcher christlichen Konfession auch immer, nach Ausdrucksformen ihrer religiösen Überzeugung.

Der private Rückzugsort oder die "geschlossene Veranstaltung" eines Gemeindegottesdienstes hinter Kirchenmauern ist zu wenig. Eine immerhin an manchen Orten unseres Landes schon eingeübte, bewährte Möglichkeit wird ab Sommer auch in der Kreisstadt Mettmann realisiert: Katholische und evangelische Gemeindeglieder teilen sich e i n e Kirche und



e i n Gemeindezentrum und wollen gemeinsam Zeugnis geben von der Lebensorientierung an Jesus Christus: Gemeinsam ist besser als einsam! Vieles ist dabei im Vorfeld schon ganz selbstverständlich praktiziert worden: Gemeinsam die Heilige Schrift lesen, gemeinsam beten, gemeinsam gesellschaftliche Fragen diskutieren, auch gemeinsam Feste feiern, gemeinsam Fremden Freunde werden, gemeinsam zu besonderen Anlässen Gottesdienst feiern (sehr regelmäßig sogar mit unseren Schulen). Nun auch an gemeinsamem Ort, in der Kirche Heilige Familie in Metzkausen, im Ökumenischen Zentrum. Da wird Verschiedenheit zugelassen. Sie steht der Einheit in Glaube, Hoffnung und Liebe nicht entgegen. Dabei lernen wir voneinander und lassen uns von Erfahrungen der Glaubensgeschwister in benachbarten Gemeinden ermutigen.

Schon vor vielen Jahren hat sich Ökumenisches Miteinander in gemeinsamen Räumen schon in Erkrath-Unterfeldhaus und -Hochdahl entwickelt. Keiner fängt also bei "Null" an. Menschen schauen auf das, was vor Ort möglich ist und gebraucht wird.

Für Manchen ist es die Prozession durch die Straßen an diesem Festtag. Ein Bekenntnis, das nicht ausgrenzt, sondern die je eigene wertvoll gewordene Tradition pflegt: Vielfalt in der Einheit des Bekenntnisses zu Gott, der unsere Freude ist. Diese Überzeugung muss man nicht verstecken ...

MSGR. HERBERT ULLMANN, KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE METTMANN

(RP)