Neue Bewegungsangebote in Mettmann Gute Vorsätze sportlich umsetzen

Das DRK-Begegnungszentrum, Bahnstraße 55, hat dazu Schönes im Angebot. Rückenfit und Osteoporose-Prävention sind dabei ebenso im Programm wie verschiedene Pilates-Kurse. „Pilates“ richtet sich an Einsteiger mit leichter Erfahrung, „Pilates für Geübte“ an Teilnehmende mit Erfahrung, die vertieft werden soll, und „Pilates für Fortgeschrittene“ richtet sich an Übende mit guter Erfahrung. Zur Erinnerung: Die Pilates-Methode ist ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die kleinen und tief liegenden Muskelgruppen angesprochen werden, die für eine korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen. Besonders die Muskulatur um den Beckenboden, Stichwort Inkontinenz, und die tiefe Rumpfmuskulatur werden gestärkt. Kursbeginn der Pilates-Angebote ist Mittwoch, 11. Januar, die Gebühr für elf mal eine Stunde beträgt insgesamt 70 Euro, Anmeldungen via E-Mail an susann.ribbert@drk-mettmann.de oder Telefon 02104-216935.