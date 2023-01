Gut aussehen in der Kreisstadt Der Barbier von Mettmann

„Ich schwöre, ich wär’ so gerne wieder Friseur“, trällerte Thomas Dürr, der als einer der „Fantastischen Vier“ berühmt ist und im ersten Beruf frisierte. In die Hymne würde Shad Bandean sofort einstimmen. Wer den 47-jährigen gebürtigen Iraker, der der Liebe zu Meryem, liebevoll „Mery“ genannt, wegen nach Mettmann kam, über seinen Beruf reden hört, weiß: Dieser Job ist für ihn eine Berufung. Samstag feiern Mery und Shad gemeinsam den ersten Geburtstag ihres Salons am Standort Johannes-Flintrop-Straße und 15-jähriges Bestehen ihres Unternehmens.