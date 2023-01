Handball, Oberliga Mettmanns Mentalität ist der große Trumpf

Die Handball-Ligen in der Region befinden sich in der Winterpause. Am Wochenende 14./15. Januar beginnt wieder der Spielbetrieb im Amateurbereich, drei Tage vorher startet die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Auch die Oberligaspieler von Mettmann-Sport genießen aktuell trainingsfreie Tage, um zu regenerieren und den Akku für die bevorstehenden Aufgaben wieder aufzutanken. Am 10. Januar bittet Trainer Andre Loschinski zum ersten gemeinsamen Training, um sein Team für die Partie beim TV Geistenbeck am Samstag darauf um 19.30 Uhr in Mönchengladbach vorzubereiten. Es ist die letzte Partie der Hinrunde, die die Mettmanner mit einem Sieg abschließen wollen.