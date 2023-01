Nase voll von hohen Preisen Hochdahler wollen eine IG Fernwärme ins Leben rufen

Die stark erhöhten Fernwärmepreise und eine künftige klimafreundliche Erzeugung dieser Art von Wärme sind derzeit Gesprächsthema Nummer 1 in Hochdahl. Vier Hochdahler Fernwärmekunden, darunter die Fraktionschefs Peter Knitsch (Grüne) und Bernhard Osterwind (BmU), wollen jetzt für Hochdahl eine unabhängige Interessenvertretung gründen. Gemeinsam sollen Wege gefunden werden, um gegen überhöhte Preise vorzugehen, etwa eine Musterklage. Geplant sei eine Zusammenarbeit mit anderen Interessengemeinschaften dieser Art, mit der Verbraucherberatung und den Erkrather Stadtwerken, die das Fernwärmenetz zum Jahresbeginn von Eon übernommen haben. Die Mitglieder würden regelmäßig informiert und weiterführende Veranstaltungen organisiert. Für Freitag, 20. Januar, 18.15 Uhr, ist eine Gründungsveranstaltung in der Aula des Gymnasiums Hochdahl, Rankestraße 4-6, geplant. Wer teilnehmen und mitwirken möchte, meldet sich per E-Mail bei peter.knitsch@t-online.de, osterwind-erkrath@t-online.de, up@pambor.com oder werner-siepe@posteo.de.