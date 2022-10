Künstler aus Leichlingen sind gefragt : Bewerben für Kunstausstellung

Leichlingen Die Jury entscheidet nächste Woche, welche Werke bei der Jurierten Jahresausstellung Leichlinger Künstler dabei sind. Sie sind dann Ende November/Anfang Dezember zu sehen.

Die Blütenstadt hat künstlerisch einiges zu bieten. Was, das ist bei der 33. Jurierten Jahresausstellung zu sehen. Die Werke werden vom 27. November bis 11. Dezemberim Bürgerhaus am Hammer ausgestellt.

Zunächst einmal wird aber die Auswahl getroffen. Am 12. Oktober kommt die dreiköpfige Fachjury zusammen, kündigt Stadtsprecherin Ute Gerhards an. „Aus dem letzten Jahr weiterhin mit dabei sind der Künstler Harry Plein und die Vorsitzende des Kunstvereins Leverkusen Susanne Wedewer-Pampus. Neu hinzu kommt der Kölner Fotograf und Kurator Damian Zimmermann.“

Noch besteht die Möglichkeit, sich für die Schau zu bewerben. „Alle Künstler, die in Leichlingen leben, arbeiten oder einen sonstigen Bezug zur Stadt haben, sind herzlich eingeladen, sich dem Urteil der Jury zu stellen und damit ihre Chance an der Ausstellung teilzunehmen wahrzunehmen“, so Gerhards.

Wer dabei sein möchte, müsse sich vorab im Leichlinger Kulturbüro anmelden. Die nötigen Informationen gebe es auf der städtischen Internetseite (www.leichlingen.de), per E-Mail an kulturinfo@leichlingen.de oder telefonisch unter 02175 992105 erreichbar. „Die Werke müssen dann am 11. Oktober ins Rathaus gebracht und nach der Jurierung am 12. Oktober wieder abgeholt werden“, sagt Gerhards.