Täter machen reiche Beute in Leichlingen : Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Die Täter hebelten in beiden Fällen Fenster auf (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Leichlingen Geld, Schmuck und Uhren stahlen Einbrecher in der Blütenstadt. Eine Frau hörte in der Nacht außerdem laute Geräusche aus einem Wald.

Gleich zwei Einbrüche in Leichlingen wurden der Polizei am Dienstag (4. Oktober 2022) gemeldet. Die Einfamilienhäuser, auf die es die Täter abgesehen hatten, sind den Beamten zufolge nur zwei Kilometer voneinander entfernt.

An der Karl-Huschens-Straße drangen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in den Keller eines freistehenden Einfamilienhauses ein und stahlen aus einem Abstellraum einen Tresor. Darin befanden sich laut Polizei ein fünfstelliger Geldbetrag, Gold- und Silberschmuck sowie diverse hochwertige Uhren. Die Hausbewohnerin hatte am Dienstag gegen 8 Uhr bemerkt, dass die Scheibe eines rückwärtig gelegenen Fensters herausgehebelt worden war, und die Polizei alarmiert.

Rund zwei Stunden später ging ein weiterer Anruf auf der Wache ein. Eine Frau war in der Nacht gegen 3 Uhr durch laute Geräusche aus einem angrenzenden Wald geweckt worden. Als sie am nächsten Tag nachschaute, fand sie dort mehrere Werkzeuge. Ob diese in Verbindung mit dem Einbruch an der Karl-Huschens-Straße stehen, werde noch geprüft, so die Polizei.

Rund zwei Kilometer entfernt wurde am Dienstag gegen 9.15 Uhr an der Straße Wupperbogen ein weiterer Einbruch festgestellt. Wie die Beamten mitteilten, hatten Unbekannte die Rollladen-Lamellen vor einer Erdgeschosswohnung teilweise abmontiert und dann das Fenster dahinter aufgehebelt. Sämtliche Schränke und Schubladen in mehreren Räumen seien nach Wertgegenständen durchsucht worden. Zur Beute lagen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Die Wohnung habe ein paar Tage leer gestanden. Zuletzt sei sie am Freitag, 30. September, „in einem ordnungsgemäßen Zustand“ vorgefunden worden.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und sicherte die Spuren. Hinweise werden erbeten unter Telefon 02202 2050.

(sug)