Kultur an außergewöhnlichen Orten in Leichlingen : „Pubertier“-Bestsellerautor liest im Gewächshaus

Kultur an außergewöhnlichen Orten in Leichlingen

Jan Weiler ist am Sonntag, 16. Oktober, in „Zimmers Gartenland“ zu Gast. Foto: Falk Janning

Leichlingen Jan Weiler befasst sich in „Die Ältern“ abermals mit Erziehungsberechtigten. Deren Kind ist inzwischen eine junge Erwachsene. In Leichlingen liest er aus seinem neuen Roman.

Nach dem Erfolg der Veranstaltungsreihen „Kultur im Schloss“, „Kultur auf dem Hof“ und „Kino im Park“ lädt das Kulturbüro der Stadt Leichlingen diesen Herbst für ein besonderes Erlebnis wieder an einen außergewöhnlichen Ort ein. „Im Treibhaus von ,Zimmers Gartenland‘ verschmelzen die Grenzen zwischen draußen und drinnen“, kündigt Vanessa Radatz vom Kulturbüro an. Umgeben von grünen Pflanzen und duftenden Blumen könnten die Leichlinger am Sonntag, 16. Oktober, der Lesung des Bestsellerautors Jan Weiler lauschen „und so mehr als nur eine Art der Kultur auf einmal genießen“.

Die Gäste müssten während der Lesung nicht frieren, so Radatz. Das Treibhaus an der Straße Nesselrath 15a werde beheizt. Dennoch sei es ratsam, sich eine Jacke oder Decke mitzubringen.

Los geht es am 16. Oktober um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 16 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Sie sind ab sofort online erhältlich unter www.leichlingen.de/kultur oder in den Vorverkaufsstellen von Bergisch-Live. Dazu gehören die Buchhandlung Pavlik in Leichlingen und das Geschäft „Glücksmomente geschenkt“ in Witzhelden.