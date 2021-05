Auch in Haan : „Mehr als Geld“ – Sparkasse startet neue Markenkampagne

Haan Vor dem Hintergrund ökologischer, ökonomischer und sozialer Herausforderungen will das Geldinstitut unter anderem nachhaltiger werden. Dazu soll es verstärkt Aktionen geben. Die Kampagne läuft bundesweit.

Unter dem Motto „Weil´s um mehr als Geld geht“ haben die Sparkassen eine bundesweite Markenkampagne gestartet. Vor dem Hintergrund ökologischer, ökonomischer und sozialer Herausforderungen will sie die Bedürfnisse der Kunden in den Fokus stellen. „Uns geht es seit mehr als 163 Jahren um mehr als Geld“, betont Udo Vierdag, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Haan, die die Kampagne mitträgt: So fördere die Sparkasse Haan in jedem Jahr zahlreiche gemeinnützige Projekte, Vereine und Sozialeinrichtungen durch Anschaffungen oder finanzielle Spenden. Auch die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit gehöre zum öffentlichen Auftrag und sei tief in der Sparkassen-DNA verwurzelt, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir setzen uns für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein und wollen vor Ort etwas bewirken“, sagt Vierdag. Dazu sei eine Klimaschutz-Selbstverpflichtung unterzeichnet worden. Das bedeute konkret: weniger CO2 ausstoßen und nachhaltiger Wirtschaften. „Hierzu werden in diesem Jahr einige Projekte und Umsetzungsmaßnahmen angestoßen“, kündigt Vierdag an.