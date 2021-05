Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert geht auf 150 zurück

Kreis Mettmann Um mehr als 50 Punkte ist der Inzidenzwert – Infizierte je 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – seit vorigen Freitag gesunken. Donnerstag meldete der Kreis einen weiteren Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1429 Infizierte erfasst, 18 weniger als am Donnerstag. Davon in Erkrath 103 (+4; 5 neu erkrankt, 1 genesen), in Haan 69 (+3; 5 neu, 2 genesen), in Heiligenhaus 87 (unverändert; 5 neu, 5 genesen), in Hilden 137 (+3; 4 neu, 1 genesen), in Langenfeld 182 (+4; 12 neu, 8 genesen), in Mettmann 82 (+2; 3 neu, 1 genesen), in Monheim 157 (+6; 11 neu, 5 genesen), in Ratingen 243 (-10; 14 neu, 24 genesen), in Velbert 313 (+6; 22 neu, 16 genesen) und in Wülfrath 56 (unverändert; 3 neu, 3 genesen).