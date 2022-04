Kolumne Frei Schnauze : Wann sollten Welpen gefordert und gefördert werden?

Grevenbroich Wann sollten Welpen gefordert und gefördert werden? Und wann müssen den Kleinen auch mal Ruhezeiten gegönnt werden? Der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt gibt Tipps für die ersten Monate.

Gesunde Neugier und aufgeschlossenes Lernen-Wollen gehören ab der fünften bis zwölften Woche zu einem glücklichen Welpen. Je mehr das kleine Fellknäuel von seinem Züchter und seinem künftigen Herrchen oder Frauchen gefördert wird, umso aufgeschlossener wird er sich in allen Situationen entwickeln. Mit der natürlichen Neugier eines Welpen untersucht der Kleine in der Zeit alles und jeden.

Wenn er dann auch genug Ruhezeiten dazwischen hat, können wir Zweibeiner unsere kleine Fellnase mit allen möglichen Umweltreizen bekanntmachen: Geschirrklappern, Staubsauger, Rasenmäher, Musik, vielleicht auch mal sachtes Knallen, wenn etwas hinfällt oder eine Türe zuschlägt – halt alles, was zu einem ganz normalen Alltag dazugehört. Jetzt können Sie Ihr neues Familienmitglied auch an unterschiedliche Untergründe gewöhnen – wie Fliesen, Teppich, Gras, Stroh, Kies, Asphalt, Sand oder Gitter – und auch verschiedene Materialien beim Spielen von ihm erkunden lassen. Rudel, Gruppen und andere Mitbewohner lernt ein Welpe von der sechsten bis zwölften Woche in der Sozialisierungsphase kennen beziehungsweise einzuschätzen. Dann probiert er auch gerne aus, was und wie viel der andere erträgt und wir kommen an den Punkt, wo das kleine Knäuel mit den spitzen Milchzähnchen die richtigen Beißhemmungen lernen sollte.