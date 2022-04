Brauchtum in Grevenbroich : Großer Zapfenstreich für den ehemaligen Präsidenten

Wevelinghoven Nach elf Jahren an der Spitze des Bürgerschützenvereins Wevelinghoven hat Günter Piel im September vergangenen Jahres nicht mehr für das Präsidentenamt kandidiert. Nun wird der langjährige Schützenchef im Rahmen eines Festabends offiziell verabschiedet.

Am Freitag, 29. April, wird zu seinen Ehren der Große Zapfenstreich vor dem ehemaligen Rathaus intoniert. Günter Piel, der auf 40 Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken kann, hat sein Amt an seinen bisherigen Vize Marcus Odenthal übergeben – und dafür Sorge getragen, dass alle freiwerdenden Posten im BSV-Führungsstab neu besetzt werden konnten. Er selbst wurde zeitgleich von den Schützen zum Ehrenpräsidenten gewählt. Für seine langjährigen Verdienste wird er in der kommenden Woche geehrt.

Bereits am frühen Abend sollen auch die Jubilare der Schützenjahres 2020 und 2021 geehrt werden. „Pandemiebedingt konnten den verdienten und langjährigen Mitgliedern nicht in gebührendem Rahmen gedankt werden – das werden wir nun nachholen“, sagt BSV-Sprecher Ralf Rosenberger. Insgesamt 43 Aktive konnten in den vergangenen beiden Schützenjahren auf eine 25- oder 40-jährige Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein zurückblicken. Zudem werden jeweils acht Schützen für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit in den Jahren 2020 und 2021 geehrt.