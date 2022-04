Kolumne Frei Schnauze : Hundeballett im Leinen-Chaos

Grevenbroich Hundebegegnungen können manchmal böse ausgehen. Der Grevenbroicher Trainer Mark Karlstedt hat ein paar Tipps für einen etwas entspannteren Spaziergang.

Rebooten Sie den Speicher Ihrer Fellnase Durfte sich Ihr Hund auch an der Leine über andere Vierbeiner ausgiebig „freuen“, auch mal mit ganzer Wucht spontan in die Leine springen oder wurde bei unfreundlichen Kontakten von Ihnen „mittendrin“ zurückgezogen? Dann geht es jetzt darum, diese Fehlverknüpfungen im Verständnis neu zu programmieren. Ihr Hund hat gespeichert, dass bei Hundekontakten Schmerzen und Probleme aufkommen und reagiert daher vielleicht schon mal vorab mit lautstarken bis aggressiven „Warnungen“ an sein Gegenüber. Menschliche Unterstützung vom anderen Ende kann – falsch gespeichert – dazu führen, dass sich unser Vierbeiner an der Leine wie King Louie aufführt, was sonst so gar nicht seine Art ist. Im Freilauf spielt er doch so friedlich mit anderen...



Kommunikation auf hündisch braucht Platz In Sachen Übersetzung sind wir Zweibeiner nicht immer so sprachbegabt und deuten etwa ein Schwanzwedeln als reine Freude unseres Vierbeiners, wobei es doch eher ein Ausrufezeichen ist. Diese Aufregung kann aus Freude oder auch aus Unsicherheit bis zur Aggressivität sein. Dazu kommt, dass eine richtige Kommunikation nicht möglich ist – und eine Rückzugsmöglichkeit im hündischen Sinne schon gar nicht. Da muss dann sogar der Vierbeiner kämpfen, der sich eigentlich lieber raushalten und auf Distanz gehen würde.