Corona-Zahlen in Duisburgs Stadtbezirken : Inzidenz in Meiderich/Beeck halbiert

Duisburg Die Entwicklung der Inzidenzzahlen in den Duisburger Stadtbezirken war in der dritten Kalenderwoche 2021 unterschiedlich, insgesamt aber mit sinkenden Tendenz. Der Bezirk Walsum hat den höchsten Inzidenzwert.

Die Infektionszahlen im Stadtgebiet sind in der dritten Kalenderwoche dieses Jahres unterschiedlich ausgefallen. Während die Inzidenz in Walsum, Homberg/Ruhrort/Baerl und Stadtmitte stieg, blieb sie in Rheinhausen gleich – dafür sank sie in Hamborn, Meiderich/Beeck und im Süden, zum Teil sogar recht deutlich.