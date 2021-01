IHK-Umfrage am Niederrhein : Vielen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals

IHK-Umfrage am Niederrhein

Duisburg Die Corona-Pandemie wirke sich immer mehr auf die Finanzlage der Unternehmen in Duisburg und am Niederrhein aus. Zum Teil mit fatalen Folgen: Im Tourismus sähen sich 31 Prozent vor dem Aus, im Gastgewerbe 19 Prozent und zehn Prozent im Einzelhandel.

Vor allem in Handel, Freizeitwirtschaft und Kultur sehen sich viele Unternehmen vor den Trümmern ihrer Existenz“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger. Fast jedes vierte Unternehmen (24 Prozent) habe seine Geldreserven einsetzen müssen. 18 Prozent der Betriebe schrieben Verluste, weil Zahlungen der Kunden ausblieben. Die Folge: Fast jedem fünften Unternehmen (18 Prozent) in der Region fehle das Geld, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.