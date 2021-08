Vorkrisenniveau weit entfernt : Inlandstourismus im Corona-Tief

Urlauber am Ostseeufer in Timmendorfer Strand (Archivfoto). Foto: dpa/Ulrich Perrey

Wiesbaden Die Corona-Pandemie trifft den Tourismus in Deutschland das zweite Jahr in Folge hart. Die Sommerreisezeit bringt Besserung, aber keine durchgreifende Wende.

Kleiner Hoffnungsschimmer für den von der Corona-Pandemie hart getroffen Tourismus in Deutschland: Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland ist im Juni gestiegen. Vom Vorkrisenniveau sind Hotels, Pensionen und Co. jedoch noch weit entfernt. „Der Deutschlandtourismus wird noch einige Zeit brauchen, um an die alten Erfolge wieder anknüpfen zu können“, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fürchtet um die Existenz vieler Betriebe. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnte vor einer Abwanderung von Fachkräften aus der Branche.