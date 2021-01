Kostenpflichtiger Inhalt: Supermarkt im Duisburger Süden : Was Edeka in Buchholz nach dem Umbau bietet

Nach dem Umbau ist am Dienstag wieder Eröffnung. Foto: Edeka

Buchholz Edeka Rhein-Ruhr hat rund zehn Millionen Euro investiert und den Markt an der Düsseldorfer Landstraße in den vergangenen sechs Monaten nach und nach vollständig umgebaut. Am Dienstag, 26. Januar, wird der Markt offiziell neu eröffnet.