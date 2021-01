Corona-Zahlen im Rhein-Kreis : Inzidenzwert liegt wieder über 100

Rhein-Kreis Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Todesopfer gefordert: Eine 82 Jahre alte Frau aus Kaarst ist gestorben. Der Inzidenzwert im Rhein-Kreis liegt aktuell bei 117,8.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 343 (Vortag: 341) in Neuss, 141 (Vortag: 143) in Dormagen, 93 (Vortag: 99) in Grevenbroich, 79 (Vortag: 78) in Jüchen, 65 (Vortag: 67) in Meerbusch, 52 (Vortag: 50) in Kaarst sowie je 24 in Rommerskirchen (Vortag: 24) und Korschenbroich (Vortag: 23). Insgesamt 5610 Personen (Vortag: 5437) haben im Kreis bislang eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.