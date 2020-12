Jahresausblick für den Düsseldorfer Bezirk 5 : Die Infrastruktur bleibt das Hauptthema

Bezirk 5 Keine schnellen Lösungen gibt es für die vielen Verkehrsprobleme im Stadtbezirk 5. Der Kaiserswerther Markt wird nur provisorisch hergerichtet. Auf eine umfassende Neugestaltung muss weiter gewartet werden.

Golißa Zum Beispiel den geplanten Supermarkt auf dem Dreiecksparkplatz in Kaiserswerth. Dieses Jahr muss das B-Plan Verfahren, mit der Öffentlichkeitsbeteiligung, endlich beginnen, und dann aus meiner Sicht auch zügig zum Abschluss gebracht werden. Kaiserswerth wartet schon zu lange auf diesen Markt für die wichtige Nahversorgung der Bürger in Kaiserswerth.

Golißa Tja, keine Ahnung wie es damit weiter gehen wird. Nachdem im März noch vor Corona ein Öffentlichkeitstermin abgesagt worden ist, wurde seitdem das Thema nicht mehr aufgegriffen. Im Januar wird der Platz jetzt erst einmal durch neue Bäume und etwas ansprechender Platzgestaltung aufgewertet werden. Dies wird in Form eines Versuchsprojektes zum Stadtklima budgetiert und umgesetzt. Wann dann der große Schlag kommt, wird sich noch zeigen müssen. Ich will nur nicht hoffe, dass dann das Pilotprojekt zum Dauerzustand wird, sondern die Verwaltung die Sanierung des Marktes unter Zukunftsgesichtspunkten demnächst dann weiter voran treiben wird.

Das Thema Verkehr beschäftigt die Politik ja seit Jahren. Was wird sich da 2021 tun?

Golißa Der Entwurf des Verkehrskonzeptes muss auf alle Fälle in vielen Punkten noch stark nachgebessert werden. Hier steht bei Verwaltung und Politik noch viel Arbeit an. Gleichberechtigter Umgang mit allen Verkehrsteilnehmern muss das Ziel sein. Außerdem muss sich die Planung an der Realität ausrichten und nicht nach den Wünschen, wie man es gerne hätte. Der Umstieg der Verkehrsteilnehmer auf Alternativen muss freiwillig erfolgen. Nur dann erhalten die Alternativen die dringend benötigte Akzeptanz.