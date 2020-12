Tiere im Aquazoo vermissen ihre Besucher : Auch ein Oktopus will mal kuscheln

Düsseldorf 5000 Tiere leben im Aquazoo. Vielen von ihnen geht es ähnlich wie Menschen: Sie vermissen Besuch und freuen sich über Beschäftigung. So wie der Oktopus – ein Ausbruchskünstler mit Lust auf Streicheleinheiten.

Dr. Otto Octavius ist einer von Anne-Claire Hoffmanns Lieblingen. Ein Jahr ist der Oktopus alt und die Tierpflegerin vermutet, dass es sich bei diesem Exemplar um ein Männchen handelt. „Gewissheit gibt es aber nicht, das Geschlecht ist bei Oktopussen nämlich ganz schwer feststellbar, eigentlich sieht man es nur daran, dass der sogenannte Begattungsarm kürzer ist als bei den Weibchen.“ Dafür ist bekannt, wie alt Oktopusse in der Regel werden. In der freien Natur etwa zwei Jahre, sagt Hoffmann. In einem Aquarium wie dem Aquazoo können die Tiere schon mal vier werden.

So gehört es zu den täglichen Rundgängen der Tierpflegerin dazu, mindestens einmal den Deckel seines Aquariums zu öffnen, um mit dem einjährigen Oktopus zu spielen und ihn zu berühren. „Er ist ganz schön frech, er spritzt mir auch mal gerne Wasser in das Gesicht“, erzählt sie lachend, während Otto mit seinen Armen und Tentakeln ihre Finger und Unterarme erkundet.

Hinter den Kulissen des Aquazoos gibt es noch einen zweiten Oktopus, der momentan noch namenlos ist – aber nicht weniger verspielt. „Der klebt auch schnell an der Scheibe, wenn wir kommen, der freut sich auch total, wenn man mal ein wenig mit ihm spielt und er Körperkontakt mit uns hat. Die brauchen eben ihre Streicheleinheiten.“ Die Deckel der Becken sind mehrfach gesichert. „Sie glauben nicht, wie schnell Oktopusse ausbüxen. Sie sind wahnsinnig geschickt und pfiffig.“ Viele famose Exemplare konnte Marie-Claire Hoffmann in ihrer Zeit im Aquazoo seit 2001 schon erleben und erzählt von den Eigenheiten: „Ursula – so eine gab es ja auch in dem Film ‚Arielle‘ – war der Wahnsinn. Wir zeigten ihr, wie man den Deckel eines Behältnisses öffnet, in dem sich eine Garnele befand. Dann warfen wir das Glas ins Becken. Und sie machte es mit ihren Armen sofort auf, um an das Futter zu kommen.“