Angebote für Ältere : Politik und Sozialverbände ringen um den Ausbau der Düsseldorfer Seniorenzentren

Düsseldorf Aus zwölf Dependancen der Zentren plus sollen vollwertige Standorte werden. Diskutiert wird über den richtigen Zeitpunkt. Die Sozialverbände wollen bereits 2021 beginnen.

Die letzte Chance, zumindest einige der zwölf Dependancen bereits im kommenden Jahr aufzuwerten, bieten die aktuellen Haushaltsberatungen. Bislang wurden die dafür benötigten Mittel noch nicht in den Etat eingestellt. Die Initiative liegt jetzt bei der Politik. „Wir bereiten einen entsprechenden Antrag für die Sitzung des Sozialausschusses am 13. Januar vor“, kündigt Klaudia Zepuntke für die SPD/Volt-Fraktion an. Geplant sei, den Ausbau von bis zu vier Dependancen bereits in 2021 umzusetzen. An Details werde noch gefeilt. Auch mit anderen Fraktionen wolle man im Januar sprechen. „Uns ist das wichtig, weil in den knapp besetzten Zweigstellen anders als in den Voll-Zentren Senioren nur eingeschränkt oder gar nicht beraten werden können“, sagt die Bürgermeisterin und SPD-Gesundheitspolitikerin.