Verkehr in Düsseldorf : Baumstämme gegen wildes Parken in Gerresheim

Gerresheim Immer wieder stellen Fahrer ihre Autos rund um das Biotop am Quellenbusch ab. Das Stück Natur soll nun geschützt werden. Die Verwaltung hat eine Idee, wie man Autofahrern an dieser Stelle das Leben schwer machen kann.

Kreuz und quer stellen Autofahrer ihre Pkw rund um das Biotop am Quellenbusch ab. Ein Problem, das inzwischen auch die Politik beschäftigt die SPD im Stadtbezirk 7 hatte dazu sogar eine Anfrage gestellt, die mit mit dem Betreff „Wildes Parken im Biotopbereich des Gebietes Am Quellenbusch“ überschrieben war. Die SPD wollte unter anderem ein bisschen kokett von der Stadt wissen, ob die Nutzung als Parkplatz den Ausweisungen und Intentionen des Bebauungsplanes entsprechen. Dem sei natürlich nicht so, meint die Verwaltung, die in ihrer Antwort noch mal deutlich macht, dass das Parken zwischen Pillebach und dem Erschließungsweg Am Quellenbusch kein Parkplatz sei. Im Gegenteil: Im B-Plan seien die Flächen als Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, für den durch die Bebauung und die Erschließung verursachten Eingriff in Natur und Landschaft. Im Zuge der Renaturierung des Pillebachs soll eine Grünfläche entstehen, entlang des Gewässers sollen Uferstauden, Röhrichte und Strauchgruppen gepflanzt sowie vorwiegend standortgerechte und heimische Gehölze verwendet werden.