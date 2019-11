Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Psychiatrie-Patientin erneut festgenommen

Düsseldorf Eine 35-jährige ehemalige Modeschülerin hatte im drogenbedingten Wahn mit einem Beil versucht, die Tür zu ihrer früheren Wohnung an der Kölner Straße einzuschlagen. Weil sie vor wenigen Tagen nicht vor Gericht erschien, wurde sie nun vorläufig in einer Klinik untergebracht.

Ihre Revision gegen eine Haftstrafe von 18 Monaten hatte sie gewonnen, aber ihren dadurch erkämpften Neu-Prozess beim Landgericht hatte eine Psychiatrie-Patientin (35) sausen lassen. So sah es Anfang der Woche aus. Doch nach RP-Informationen hatte die Frau am Dienstag per Taxi unbedingt pünktlich zur Verhandlung kommen wollen, war dabei jedoch mit dem Taxifahrer so in Streit geraten, dass der die Polizei rief.