Ideen in Düsseldorf : Schneewittchens Auferstehung

Düsseltal/Mörsenbroich Der Düsseldorfer Spielentwickler Winning Moves hat ein Kartenspiel konzipiert, das Grimms Märchen in die Gegenwart versetzt. Das wird jetzt in den Unterricht der Carl-Sonnenschein-Grundschule integriert.

Zusammen mit Markus Grimm, der tatsächlich ein Ururur-Neffe der Märchenbrüder ist, und der Illustratorin Maja Verfondern hat Anne van Straelen von Winning Moves mit eben jenem Kartenspiel die Märchenwelt in die Moderne versetzt. Jetzt hat sie sich einen Herzenswunsch erfüllt, „für den ich hartnäckig kämpfen musste“. „Top Trumps – Grimms Märchen“ wird in den Unterricht einer Grundschule integriert. In den dritten Klassen der Carl-Sonnenschein-Schule an der Graf-Recke-Straße wird aber nicht nur Karten gespielt, „die Kinder sollen in einer Unterrichtsreihe ihre eigenen Märchen schreiben, neue Figuren ersinnen oder alte mit einem neuen Charakter ausstatten“, erklärt die Spiele-Fachfrau.