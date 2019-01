Prozess in Düsseldorf: Psychiatrie-Patientin soll Zimmergenossin mit Gabel verletzt haben

Düsseldorf Die Anklage lautet auf versuchte Tötung: Vor Gericht steht derzeit eine 59-jährige Frau, die Anfang August auf eine Mitpatientin im LVR-Klinikum in Düsseldorf losging und sie mit einer Gabel verletzte. Am Montag begann der Prozess.

Etwa 40 Jahre ihres Lebens hat die Angeklagte bereits in verschiedenen Einrichtungen verbracht – nach einer Kindheit bei Pflegeeltern und den Großeltern. Sie sei früh in Kontakt mit Drogen wie LSD und Haschisch gekommen, sagte sie auf die Fragen des Richters aus. Ausbildungen in einer Apotheke und einer Anwaltskanzlei brach sie ab.

Besonders aufgebracht war die Angeklagte nach eigener Aussage wegen ihrer Zimmergenossin, einer katatonischen Patientin, die „herumhampelte“ und – das bestätigte die Pflegerin – ständig Geräusche von sich gab. Ob diese Frau in einem Film mitspiele, habe die Angeklagte gefragt, so die Pflegerin. In ihren Augen ein weiteres Zeichen für die Realitätsferne der 59-Jährigen an diesem Tag.