Kunstaktion hält Liebesmythen fest : Wie der Mythos Liebe inszeniert wird

Düsseldorf Im Jacobihaus des Malkastens wurde das Publikum Teil einer Fotoinszenierung zum „Mythos Liebe“. Mit an Bord: Künstlerin Susanne Ristow und die Fotografinnen Birgitta Thaysen und Claudia van Koolwijk.

Doch der Besuch der „kulturvirologischen Ambulanz“ im Jacobihaus des Malkastens zieht das Publikum in seinen Bann. Im Mittelpunkt der Kunstaktion stehen antike Liebesmythen. Künstlerin Susanne Ristow gibt dazu die ersten Impulse und nimmt die Besucher mit in die Welt der Mythen, Märchen und Romantik: „Ich will immer mit den Besuchern ins Gespräch kommen und über dieses Thema diskutieren“, sagt sie. Die Fotografinnen Birgitta Thaysen und Claudia van Koolwijk setzen „Amor und Psyche“ und „Philemon und Baucis“ in ihren Inszenierungen um. „Ich fand schon als Kind beruhigend, dass so eine Liebe überdauert, weil Philemon und Baucis als Ehepaar im Tod vereint sind und dann zu Bäumen werden“, sagt Claudia van Koolwijk. Sie wählte ein Waldmotiv aus dem Neandertal als Hintergrund für ihre Aufnahmen aus. „Da ist für mich so ein Frieden da“, verrät sie.