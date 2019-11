Geschichte in Düsseldorf : „Stauffenberg zu heißen ist eine Verpflichtung“

Golzheim Karl Graf Stauffenberg ist der Enkel des Hitler-Attentäters. Im im Saal der jüdischen Gemeinde machte er seinem Herzen Luft. „Ich bin ein überzeugter Demokrat und begeistert von einem funktionierenden Rechtsstaat“, sagt er.

„Die heutige Zeit ist eine gefährliche. Linker und rechter Populismus, ja sogar Extremismus werden wieder salonfähig“, warnt Karl von Stauffenberg. „Wenn man sich Posts in den sozialen Netzwerken ansieht, dann erinnern die Sprache und der Hass auf Andersdenkende oder Andersaussehende an die Weimarer Republik, deren Ausgang jedem bewusst sein müsste.“ Wem es nicht bewusst ist: Die Weimarer Republik ging nahtlos in die Nazi-Diktatur über.

Zeit seines Lebens war der Name Stauffenberg für Karl eine Bürde. „Mit 13 bin ich von Neonazis verprügelt worden, weil ich Stauffenberg heiße und sie meinen Großvater als Verräter ansahen“, erinnert sich der Bayer. Inzwischen traut er sich gerade wegen seines Nachnamens in die Politik, in die Öffentlichkeit. „Stauffenberg zu heißen ist kein Privileg, sondern vielmehr eine Verpflichtung“, sagt er. In seinen Auftritten und Gesprächen widersetzt er sich dem „Heldenstatus“ und der Vereinnahmung seines Großvaters von jeglicher Seite. „Mein Großvater war kein Held“, konstatierte Karl Graf Stauffenberg. „Er war vielmehr ein ambivalenter Mensch mit Zivilcourage, der versucht hat, die freiheitliche Grundordnung wiederherzustellen.“ Damit dient er als Vorbild für alle, die die aktuelle Demokratie deutscher Prägung nicht verlieren wollen. „Unsere Freiheit, unsere Demokratie ist für uns normal, aber nicht selbstverständlich oder Gott gegeben“, so Stauffenberg. „Jeder muss dafür Verantwortung übernehmen und sollte die Zivilcourage besitzen dafür einzustehen.“