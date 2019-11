Eltern-Kolumne : Kinder brauchen Freiraum

Düsseldorf Wer seinen Nachwuchs mit Wissen und Aufgaben abfüllt wie ein Fass, kann Schaden anrichten. Statt Kreativität droht ein sehr früher Burn-out.

Kinder sind wie brennende Fackeln, die es nicht zu ersticken gilt. Fragen sind der Treibstoff, der das Feuer der Kreativität immer wieder neu entfacht. Wenn wir als Eltern „Benzin drüber gießen“, dann wird es zwar manchmal zu Höchstleistungen kommen, jedoch ist dies meist nicht von Dauer. Wichtig ist, dass wir unserem Kind keine Hürden in den Weg legen, sondern es ermutigen. Die größten Hürden stellen in der heutigen Zeit die digitalen Medien dar. Nicht nur, dass sich durch den vermehrten Gebrauch bestimmte Verbindungen im Gehirn gar nicht erst bilden, und dass die Augen geschädigt werden, nein es ist auch ein Kreativitätskiller. Laut führenden Neurowissenschaftlern werden die emotionalen Zentren des Gehirns durch Begeisterung am besten aktiviert. Also laden Sie ihr Kind ein, ermutigen Sie es und inspirieren Sie es, ein Forscher und Entdecker zu sein und zu bleiben.