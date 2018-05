Düsseldorf: Gott zwischen Kirche und Kneipe

Düsseldorf Pater Manfred Entrich spricht mit Menschen über ihren Glauben im Alltag. Seine Erfahrungen hat er nun in einem Buch veröffentlicht.

Freiheit ist für Pater Manfred Entrich ein essenzielles Thema. Er will Menschen in puncto Glauben und Religion nicht belehren. "Ich lade Menschen zu einem Gespräch ein, aber ich zwinge sie nicht", erzählt er. Auf diese Art und Weise sind im Laufe der vergangenen Jahre schon viele Alltagsgespräche mit Menschen entstanden. Ob an der Tankstelle, in der Kneipe oder auf der Straße. Überall, wo viele Menschen sind, sucht er das Gespräch. Über seine Erfahrungen hat Manfred Entrich unter dem Titel "Zwischen Kirche und Kneipe" mittlerweile schon sein drittes Buch veröffentlicht.

Auch wenn er in seinen Begegnungen mit Menschen nicht immer sofort über Glaube und Religion spricht, so ist Gott für ihn dennoch immer ein Teil des Gesprächs: "Gott hat für mich in diesen Momenten eine stille, aber bemerkbare Präsenz." Sprich mit Gott, aber auch über ihn, lautet sein Credo. Meist sind es Alltagsdinge, über die er mit anderen ins Gespräch kommt. Irgendwann entwickeln sich diese dann in den meisten Fällen auch zu der Frage nach dem persönlichen Glauben. Entrich will die Menschen dabei gar nicht zu einem Bekenntnis zwingen, sondern über die Gründe ihres Glaubens und Nichtglaubens sprechen. Diese Haltung hat er aus seinem Elternhaus übernommen. Geboren 1943 in Göttingen wuchs Entrich nach dem Krieg in West-Berlin in einer gläubigen Familie auf. Glaube war dort ein wichtiges Thema, aber kein Zwang. Jeden Sonntag weckten ihn seine Eltern pünktlich zum Gottesdienst. Doch statt "Du musst" sagten sie ihm, dass er aufstehen solle, wenn er mit in die Kirche gehen wolle. Sein Weg zu den Dominikanern verlief mit einigen Kurven. Statt Abitur zu machen, entschied sich Manfred Entrich zunächst für eine Ausbildung zum Fernmeldeelektriker bei der Post. Danach holte er sein Abitur nach und begann, Theologie zu studieren. Ursprünglich wollte er in ein Kloster nach Belgien, doch als er einen Freund im Dominikanerkloster in Warburg besuchte, entschied er sich spontan, dort zu bleiben. Nach weiteren Stationen in Köln und Bonn landete er vor acht Jahren in der Landeshauptstadt.