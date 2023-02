Forschung in Düsseldorfer Der Retouren-Wahnsinn

„Deutschland gilt als Retouren-Meister, wohl in keinem anderen europäischen Land wird so viel Ware, die im Internet gekauft wurde, zurückgeschickt“, sagt Peter Kenning, Leiter des Instituts für Verbraucherwissenschaften an der Uni. Mehr als 1,3 Milliarden Einzelartikel gingen so 2021 wieder zurück an den Handel – drei Mal so viel wie vor der Corona-Pandemie. Weil die Ware nicht gefiel, nicht passte oder weil Kleidungsstücke gleich in verschiedenen Größen bestellt wurden. Oder weil sie an einem Abend getragen wurden (in der Branche kursiert der Begriff der „Zalando-Party“) und dann wieder retour gingen – ohne große Mühen und kostenlos. Denn das kostenlose Rückgaberecht von Verbrauchern ist gesetzlich geregelt. Ein Fehler?