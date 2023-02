Gut gemacht Kuscheltiere für die Ukraine und Bäume im Hofgarten

Bäume Die Firma Alltours hat zehn Bäume im Wert von insgesamt 25.000 Euro für den denkmalgeschützten Hofgarten gespendet. Die meisten davon ersetzen Bäume, die in Folge der vergangenen trockenen Sommer abgestorben sind und zum Teil noch vom Sturm „Ela“ vorgeschädigt waren. „Der Hofgarten ist ein wichtiger innerstädtischer Rückzugsort für alle Düsseldorfer. Die neuen Bäume tragen dazu bei, den Auswirkungen des Klimawandels in der Stadt zu begegnen“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung von Alltours. Bei der Auswahl der Baumarten hat das Gartenamt Aspekte der Klimaanpassung sowie des Denkmalschutzes berücksichtigt. Unter den zehn neu gepflanzten Bäumen in der Parkanlage sind zwei Amberbäume, ein Rot-Ahorn, ein Tulpenbaum und eine Säuleneiche sowie zwei Esskastanien, zwei Rotbuchen und eine Hopfenbuche.



Kosmetikseminare Seit mehr als 25 Jahren macht es sich DKMS Life mit dem „Look good feel better“-Patientenprogramm zur Aufgabe, Krebspatientinnen während der Therapie Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit ihrem veränderten Erscheinungsbild anzubieten. In kostenfreien Kosmetikseminaren erhalten die Teilnehmerinnen Tipps zu den Themen Gesichtspflege, Make-up und Kopfbedeckungen. Die Seminare bieten zudem eine willkommene Abwechslung vom Therapie-Alltag, steigern das Selbstwertgefühl der Patientinnen und stärken sie so im Kampf gegen den Krebs. Kunden der Parfümeriekette Douglas mit Unternehmenszentrale in Düsseldorf haben für das Patientenprogramm gespendet und Douglas hat den Betrag auf 100.000 Euro aufgestockt.