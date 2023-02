Unterrichtsprogramme in Düsseldorf Rückert-Schüler gestalten eigenen Podcast

Leo Vleugels und seine Mitschüler sitzen in einem Klassenraum, stecken die Köpfe zusammen und diskutieren angeregt. Was aussieht wie eine Unterhaltung in einer Freistunde, ist wesentlich mehr. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten gemeinsam an dem Podcast „House of Rückert“, also an einer Art Audio-Sendung, die regelmäßig erscheint. Der Podcast, der von allen Teilnehmern des Medienprojektkurses aus der Q1 des Friedrich-Rückert-Gymnasiums produziert wird, thematisiert zunächst Gerüchte innerhalb der Schule, bietet Interviews und Quizze mit Lehrern. Die Idee zu dem Unterrichtsschwerpunkt Podcast als modernes Medium hatte Lehrer René Sellmann.