Sinti-Kulturzentrum in Düsseldorf „Wir hatten auch Angst, uns zu öffnen“

Rudi Mettbach war noch ein Kind, als er nach Eller zog. Mit seiner Mutter und den Geschwistern hatte er zunächst in einer Wohnwagen-Siedlung gelebt. Heute ist der 72-jährige Sinto Mitglied der Sinti-Union Düsseldorf. Vor 40 Jahren baute die Stadt Düsseldorf an der heutigen Otto-Pankok-Straße eine Siedlung mit 21 Häusern für die Sinti. Dort leben heute um die 200 Menschen. Mittelpunkt des Viertels ist das Kulturzentrum „Maro Tikno Tem“, in dem am 24. Februar das Jubiläum der Siedlung gefeiert werden soll.