Anklage in Düsseldorf Fragte Polizist unberechtigt Daten ab?

Wegen eines angeblich illegalen Zugriffs auf einen Behördencomputer soll ein 49-jähriger Polizeibeamter jetzt 250 Euro Buße zahlen, plus Gebühren in Höhe von 28,50 Euro. Gegen diesen Bußgeldbescheid hat der Beamte allerdings Einspruch eingelegt, zog vors Amtsgericht und erklärte dort am Donnerstag, der Vorwurf sei falsch. Zu einem Urteil kam die Richterin allerdings noch nicht, weil eine Zeugin wegen Krankheit ausfiel.