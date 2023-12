Hoffen auf Endspurt Darum ist der Handel nicht zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft

In der letzten Woche vor Weihnachten hofft der Handel auf den Samstag vor dem vierten Advent, der vor allem den Lebensmittelhändlern noch einmal regen Zulauf bringen könnte, weil Heiligabend in diesem Jahr auf den Sonntag fällt. Der Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi schon mehrfach aufgerufen hat, habe bisher keine großen Auswirkungen gezeigt, so Achten. „Wir nehmen die negativen Effekte des Arbeitskampfes in Kauf, weil das immer noch besser ist als ein zu hoher Tarifabschluss“, erklärt Achten.