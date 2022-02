Pinguine erklären MRT-Untersuchung : VR-Brille soll Kindern Angst vor der Röhre nehmen

Düsseldorf Viele krebskranke Kinder schaffen es nur unter Betäubungsmitteln durch die MRT-Untersuchung. Eine Pinguin-App soll das an der Uniklinik Düsseldorf nun ändern.

Ruhig und entspannt in einer engen „Röhre“ zu liegen, während man um sich herum laute und seltsame Geräusche hört: Das fällt Kindern schwer. Um dennoch aussagekräftige MRT-Untersuchungsergebnisse zu erhalten, setzen Ärzte bei Kindern oft auf eine Sedierung oder Narkose. Doch darauf will man in der Kinder-Onkologie der Uniklinik Düsseldorf (UKD) am liebsten verzichten und setzt jetzt auf einen neuen, spielerischen Ansatz.