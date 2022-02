Aus für kuriose Schuh-Aktion in Düsseldorf : Die Schuhe an den Lichtmasten sind weg

In mehreren Metern Höhe: Am Montag hingen sie noch an dem Lichtmast, am Dienstag waren sie schon weg. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Seit Tagen hingen an den Leitungen vor dem Apollo-Varieté mehrere Paare. Jetzt sind sie weg – die Stadt hat sie entfernen lassen. Wer die Schuhe hochgeworfen hatte, bleibt ein Geheimnis.

Das Rätselraten um die Schuhe am Rheinufer in der Carlstadt dürfte ein abruptes Ende haben: Die Schuhe sind weg. Am Dienstag schritt die Stadt zur Tat und entfernte sie.

„Die Schuhe an den Oberleitungen der Lichtmasten rund um die Apollowiese mussten aus Sicherheitsgründen abgenommen werden“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. „Sie wurden im Anschluss aus hygienischen Gründen entsorgt.“ Wer die an den Schnürsenkeln zusammengebundenen Treter dort hochgeworfen hatte, sodass sie an den Leitungen hängenblieben, konnte die Stadt noch nicht beantworten. Sie weiß lediglich von „unbekannten Dritten“. Durch herabfallende Schuhe hätten in der Folge Passanten verletzt werden können, sagt der Sprecher weiter und erklärt eine weitere Brisanz: „Zumal für Mittwoch eine schwere Sturmwarnung für Düsseldorf herausgegeben wurde.“

Das Kuriosum in Düsseldorf wird sich somit wohl nur schwerlich aufklären lassen. Dutzende von Schuhpaaren hingen in Sichtweite des KiT (Kunst im Tunnel) in mehreren Metern Höhe an den Leitungen von Lichtmasten. KiT-Sprecher Dirk Schewe und viele andere hatten im Vorfeld die Vermutung angestellt, dass es Skater waren, die – einem bekannten internationalen Ritual folgend – diese Schuhe dort hinaufgeworfen hatten.