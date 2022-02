Messerstiche in einer Wohnung in Nettetal : Angeklagter muss in psychiatrischer Klinik bleiben

Messerstiche in einer Wohnung in Nettetal

Nettetal/Krefeld Ein 25-jähriger Düsseldorfer verletzte in Nettetal seine Mutter mit Messerstichen. Er musste sich wegen versuchtem Totschlag vor Gericht verantworten. Wegen seiner paranoiden Schizophrenie bleibt er in einer psychiatrischen Klinik.

Vor dem Krefelder Landgericht, 2. Große Strafkammer, ging jetzt das Sicherungsverfahren zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gegen einen 25-jährigen Düsseldorfer zu Ende, der in einer Wohnung in Nettetal mit einem Messer auf seine Mutter losgegangen war. Die Kammer entschied am Montag, dass der junge Mann in der Landesklinik, in der er sich derzeit befindet, verbleiben muss.