Familien in Mettmann : Was die Sucht der Eltern mit Kindern macht

Mettmann/Wülfrath Die Suchthilfe der Caritas nimmt mit Informationsangeboten und Beratung an einer bundesweiten Aktionswoche teil.

Die Dunkelziffer ist hoch. Wer die bundesweit akzeptierten Prozentzahlen auf Mettmann und Wülfrath herunterrechnet, bekommt einen Schreck: Allein in Mettmann leben demnach rund 1700 Kinder bei Eltern, die Probleme mit Alkohol oder illegalen Drogen haben. In Wülfrath sind es 850 Mädchen und Jungen. Hinzu kommen Kinder, deren Eltern spiel- oder sexsüchtig sind. Ihre Zahl kann zurzeit nicht seriös angegeben werden. Auf das Schicksal dieser Kinder suchtkranker Eltern macht in dieser Woche die Suchthilfe des Caritasverbands aufmerksam. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche sind Schaukästen und Schaufenster an den Beratungsstellen mit Informationen gespickt. Überall hängen zudem Klötzchengrafiken, sogenannte QR-Codes, die per Handy fotografiert werden können und dann zu weiteren Informationsseiten im Netz führen.

Doch wie arbeitet man in einem solchen Fall mit den Betroffenen? Lässt sich eine Familie überhaupt retten? „Ein generelles Erfolgsrezept gibt es nicht“, sagt Natali Zimny. Sie versucht in kleinen Schritten, Vertrauen aufzubauen. So finden die Beratungstermine in Mettmann nicht bei der Suchthilfe statt, sondern in den Räumen der Familienberatung. Dort gibt es eine Spielecke für die Kinder, aber auch weniger Schwellenangst, in eine Beratung einzusteigen. Anschließend sei es wichtig, dass Eltern und Kinder so viel wie möglich zusammen machen. Die Beraterinnen der Caritas helfen dabei, das Angebot an Hilfen möglichst passgenau auf die Betroffenen zuzuschneiden. Manchmal sei schon hilfreich, eine suchtkranke Mutter dabei zu unterstützen, ihre Probleme in kindgerechten Worten zu kommunizieren – sodass die Last von den Kindern genommen wird und man ab diesem Zeitpunkt gemeinsam nach Lösungen sucht. In anderen Beratungsgesprächen sei es wichtig, zunächst mit den Kindern getrennt zu arbeiten. „Das geht natürlich nur, wenn die Eltern zustimmen, sagt Natali Zimny.