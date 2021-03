Vandalismus auf dem Parkfriedhof : Unbekannte beschmieren Urnenstelen auf Parkfriedhof in Dinslaken mit Farbe

Unbekannte beschmieren Urnenstelen auf Parkfriedhof in Dinslaken mit Farbe

Eine von mehreren Urnenstelen, die Unbekannte auf dem Parkfriedhof in Dinslaken beschmiert haben. Foto: sd

Mit gelber und pinker Farbe haben Unbekannte auf dem Parkfriedhof an der B 8 mehrere Urnenstelen beschmiert. Auch Grablichter wurden zerstört.

Auf dem Dinslakener Parkfriedhof sind am vergangenen Wochenende mehrere Urnenstelen mit roter und gelber Farbe beschmiert worden. Außerdem wurden Grablichter zerstört. Der finanzielle Schaden wird im Moment überprüft. Die Stadt Dinslaken hat eine Fachfirma beauftragt, die sich um die Entfernung der Schmierereien kümmern wird. Die Polizei befasst sich mit dem Vorfall, es wurde Anzeige erstattet.

Auch in Voerde haben Chaoten mit Spraydose ihr Unwesen getrieben. In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 7.20 Uhr, beschmierten Unbekannte an der Rheinstraße unter anderem einen Telefonverteilkasten, einen Stromkasten und mehrere Mülleimer mit schwarzer Farbe. Erkennbar waren die Zahl 420, das Wort „Prime“ und der Buchstabe „P“.