Einbrüche in Dinslaken und Voerde : Mit Gullydeckel Scheiben von Pizzeria und Friseurgeschäft zertrümmert

Einbrecher waren am Wochenende in Dinslaken und Voerde unterwegs (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Mehrere Einbrüche meldet die Polizei vom vergangenen Wochenende. Dabei gingen die Unbekannten teilweise mit brachialer Gewalt vor. Was gestohlen wurde, steht noch nicht genau fest.

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 10 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr, ins Heim eines Kleingartenvereins an der Buchenstraße eingedrungen. Sie schraubten das Sicherungsgitter eines Kellerfensters ab und traten es ein. Durch das Fenster stiegen sie in den Keller das Gebäudes. Dort hebelten sie die verschlossene Kellertür zu den oben liegenden Büroräumen auf, in denen sie einen Aktenschrank aufbrachen und diverse Schubladen durchwühlten. Anschließend stiegen die Täter über ein Fenster wieder aus und beschädigten dabei die heruntergelassenen Rolladen. Es ist unklar, ob die Unbekannten etwas stahlen. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.

Mit einem Gullydeckel zertrümmerte ein Einbrecher am Sonntag gegen 4 Uhr früh die Scheibe einer Pizzeria an der Augustastraße. Danach flüchtete der Unbekannte. Um 4.17 Uhr kehrte er zurück und stieg durch die eingeschlagene Scheibe in die Pizzeria ein. Nachdem er sich etwa 10 Minuten dort aufgehalten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der Mann dürfte nach Angaben der Polizei für einen weiteren Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Augustastraße verantwortlich sein, bei dem er ebenfalls die Schaufensterscheibe einwarf. Auch hier ist nicht bekannt, ob der Einbrecher Beute machte. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.

Ein Zeuge beobachtete am Samstag gegen 21.15 Uhr zwei Unbekannte, die in die Räume eines Fußpflege- und Kosmetikstudios an der Friedrichsfelder Straße in Voerde einbrachen. Nachdem die Täter das Gebäude wieder verlassen hatten, versuchten sie, die Schaufensterscheibe eines Fotostudios an der Bahnhofstraße einzuschlagen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie über die Bahnhofstraße und Friedrichsfelder Straße. Zwischenzeitlich gesellten sich zwei weitere Unbekannte hinzu, mit denen sie gemeinsam ihre Flucht fortsetzten. Beschreibung der beiden Einbrecher: Der erste Mann ist 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, dunkle Haare (an den Seiten kurz rasiert), schwarzer Hoodie, schwarze Hose. Der zweite Täter ist etwa gleich alt, 1,75 Meer groß, er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue, verwaschene Jeans und chirurgischen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei Voerde entgegen, Telefon 02855 96380.