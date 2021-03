Kampfmittelräumdienst in Dinslaken und Voerde unterwegs : Emmerich-Oberhausen: Bahn sperrt Strecke in den Osterferien

Dinslaken Der Bau des dritten Gleises für die Betuwelinie geht weiter. Zwischen dem 26. März und 9. April verkehren auf dem Streckenabschnitt keine Züge.

Zwischen Emmerich und Oberhausen geht in mehreren Abschnitten der Bau des dritten Gleises weiter. In den Osterferien führt die Deutsche Bahn (DB) mehr als 700 Bohrungen zur Kampfmittelsondierung durch, stellt 36 neue Oberleitungsmasten auf, verbaut rund 800 Meter Kabel und schiebt ein komplettes Brückenbauwerk über dem Rhein-Herne-Kanal ein.

Die Fernverkehrszüge von und nach Amsterdam werden ab Köln (über Venlo) umgeleitet und halten ersatzweise in Mönchengladbach. Halte in Düsseldorf , Duisburg, Oberhausen und Arnhem entfallen, die Reisezeit ab Köln verlängert sich um circa 30 Minuten.

Im Bereich Oberhausen erfolgt Ende März der Einschub einer Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal, um das dritte Gleis auch über dem Gewässer zu bauen. In den Abschnitten Dinslaken und Voerde finden Kampfmitteluntersuchungen statt. Im Bahnhofsbereich Dinslaken erstellt die DB Gründungen für 34 Oberleitungsmasten und schließt circa 70 Kilometer neuverlegte Kabel an. In Voerde erfolgt die Erstellung von Suchschachtungen im Bereich der Eisenbahnüberführungen Dianastraße, Ökotunnel, Lohberger Entwässerungsgraben, Prinzenstraße sowie an der geplanten Tierquerungshilfe südlich des Bahnübergangs Schwanenstraße.