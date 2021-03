Themenwoche: Der Konzern Stadt : Voerde ist an fünf Unternehmer beteiligt

Der Hafen Emmelsum gehört zur Hafengesellschaft Deltaport, an der die Stadt Voerde beteiligt ist. Foto: DeltaPort GmbH

Voerde Über zwei Millionen Euro hat die Kommune in die Gesellschaften, an denen sie Anteile hält, investiert. Es gibt kommunale Töchter, die danken es mit Gewinnausschüttungen, aber auch einen Verlustbringer.

Die Stadt Voerde kann nicht alle kommunalen Aufgaben selbst übernehmen. Deshalb hat sie Gesellschaften gegründet und Beteiligungen an bereits bestehenden Unternehmen erworben. Im Beteiligungsbericht informiert die Verwaltung über die kommunalen Töchter, wie diese sich entwickeln und wie es um deren finanzielle Situation bestellt ist. Detailliert Auskunft gibt der aktuelle Beteiligungsbericht mit Stand August 2020 für das Geschäftsjahr 2019.

An insgesamt fünf Unternehmen ist die Stadt Voerde als Gesellschafterin beteiligt, außerdem an zwei Zweckverbänden sowie an einer Genossenschaft. Einen 50-Prozent-Anteil, der 1,3 Millionen Euro entspricht, hält die Kommune an den der Stadtwerke Voerde GmbH, die aus der früheren Wasserversorgung Voerde hervorgegangen ist. Dieser kommunale Versorger kümmert sich um die Beschaffung und Lieferung von Trinkwasser und Energie im Voerder Stadtgebiet sowie um den Bau und die Unterhaltung des dazu erforderlichen Rohrnetzes. Außerdem kauft, baut und betreibt er Energieversorgungsanlagen. Die Stadtwerke können andere Unternehmen übernehmen oder sich an ihnen beteiligen, Handelsgeschäfte und Dienstleistungen jeglicher Art ausführen, Tochtergesellschaften gründen oder Zweigniederlassungen errichten. Der andere 50-Prozent-Anteil an den Stadtwerken befindet sich im Besitz der Gelsenwasser AG

Info Zwei Zweckverbände und eine Genossenschaft VHS Voerde gehört dem Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe an, dessen Ziel der Betrieb der VHS als Weiterbildungseinrichtung ist. Sparkasse Die Kommune ist auch Mitglied im Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken, der Träger der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe ist. Volksbank Zudem besitzt die Stadt Voerde einen Genossenschaftsanteil an der Volksbank Rhein-Lippe. Dieser Anteil hat einen Wert von von 260 Euro.

Mit 767.000 Euro ist Voerde an der Wohnbau Dinslaken beteiligt, damit hält sie 12,75 Prozent des Unternehmens. Weitere Geschäftsanteile besitzen Vivawest Wohnen (46,45 Prozent), Stadt Dinslaken (17,85 Prozent), Kreis Wesel (15,73 Prozent), Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe (3,91 Prozent) und Provinzial (2,55 Prozent). Die Wohnbau wurde 1920 als Siedlungsgesellschaft gegründet. Sie errichtet, bewirtschaftet, verwaltet und betreut Bauten, darunter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen, sie versteht sich als Partner der Kommunen im Bereich des Städtebaus, der Quartiersentwicklung und der Infrastruktur.

Investiert hat die Stadt Voerde auch in den Hafenverbund Deltaport (Wesel/Voerde). Das von ihr in diese Gesellschaft eingebrachte Kapital beträgt 88.000 Euro (8,8 Prozent). Aufgabe von Deltaport ist die Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehören auch die Planung, Errichtung, Unterhaltung und Finanzierung der dazu notwendigen Anlagen.

Mit weiteren 2200 Euro (entspricht 8,8 Prozent) ist die Stadt Voerde an der Deltaport VerwaltungsgmbH beteiligt. Deren Zweck ist es ausschließlich, als persönlich haftende Gesellschafterin aufzutreten und die Geschäftsführung bei der Deltaport GmbH auszuüben. Für operative Tätigkeiten ist sie hingegen nicht zuständig.

Und dann ist die Kommune noch Anteilseignerin an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide, die ihren Sitz in der Nachbargemeinde Hünxe hat. Das von Voerde hier eingebrachte Kapital beträgt knapp 1300 Euro und entspricht damit einem Fünf-Prozent-Anteil. Weitere Geschäftsanteile an der Schwarzen Heide halten unter anderem die Städte Bottrop und Dinslaken, der Kreis Wesel sowie die Gemeinde Hünxe. Die Flugplatzgesellschaft ist die Betreiberin des Verkehrslandeplatzes Schwarze Heide und stellt die öffentlichen Luftverkehrsinfrastruktur mit der Landebahn, den benötigten Rollwegen und den übrigen Flugbetriebs- und Abstellflächen bereit.

Insgesamt hat die Stadt rund 2,16 Millionen Euro in diese fünf Unternehmen investiert. Viel Freude bereiten der Kommune die Wohnbau Dinslaken und die Stadtwerke Voerde, denn das sind Tochtergesellschaften, wie man sie sich eigentlich nur wünschen kann. Sie erwirtschaften einen ordentlichen Gewinn und können deshalb eine Dividende auszahlen. Das erfreut natürlich den Kämmerer, da Einnahmen immer gut für den städtischen Haushalt sind. So überwiesen die Voerder Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2019 eine Nettodividende (also abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag) in Höhe von über 110.000 Euro. Von der Wohnbau flossen über 710.000 Euro in die Stadtkasse.