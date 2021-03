Neue Wasserleitung für Dinslaken in Möllen : Wasser in Dinslaken wird gechlort, Baustelle in Möllen vor Ende

Wasser in Dinslaken wird gechlort, Baustelle in Möllen vor Ende

Neue Wasserleitung für Dinslaken in Möllen

Möllen / Dinslaken Die neue Wasserleitung für Dinslaken, die in Möllen verlegt worden ist, wird jetzt in Betrieb genommen. Die Umstellung erfolgt ab Mittwoch.

Die Dauer-Baustelle an der Friedrichstraße am Rande von Möllen geht ihrem Ende entgegen. Die Erneuerung der Leitung, die Dinslaken mit Trinkwasser aus dem Werk in Löhnen versorgt, wird schrittweise abgeschlossen. Schrittweise, weil das Ganze ein aufwändiger Prozess ist. Im Zuge dessen wird das Wasser auch für mindestens zwei Tage gechlort.