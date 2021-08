Polizei nimmt 23-Jährigen fest : Exhibitionist nachts im Dinslakener Stadtpark

Dinslaken Den Dinslakener erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein 23-jähriger Dinslakener belästigte am Samstagabend gegen 22 Uhr mehrere Personen im Bereich des Stadtparks in der Innenstadt durch Ansprechen. Im Anschluss zeigte er sich ihnen in schamverletzender Weise, wie die Polizei mitteilt. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Dinslakener erwartet nun ein Strafverfahren.